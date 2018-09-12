Азербайджанские фермеры получат доступ к льготным кредитам в онлайн режиме

12 сентября 2018 14:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане лица, занятые аграрной деятельностью, смогут подать онлайн заявку для получения льготного кредита.

Об этом в среду говорится в сообщении министерства сельского хозяйства.

Платформа, созданная на сайте Государственной службы по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами (http://agrocredit.agro.gov.az/login) объединит фермеров, государственные и кредитные организации.

«Отправленная фермером заявка отслеживается и исследуется как банком, так кредитным отделом Государственной службы по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами. Новая платформа облегчит работу фермеров и предпринимателей, позволит им подать заявку для получения кредита, не выходя из дома, а также обеспечит прозрачность в приеме заявок», - отметил начальник службы Мирза Алиев.

Начальник Госслужбы добавил, что в ближайшее время в новой платформе появится возможность подсчета фермерами и предпринимателями своих расходов и прибыли.

Посредством электронной платформы заемщики смогут также оплачивать аграрные кредиты.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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