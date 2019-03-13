В парламенте Азербайджана обсудили изменения в ряд законов

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана прошло заседание комитета по аграрной политике, сообщает в среду Trend.

Председатель комитета Эльдар Ибрагимов проинформировал о повестке заседания.

Он отметил, что будут обсуждены изменения в законы «О фитосанитарном контроле», «О мелиорации и ирригации», «О радиационной безопасности населения», «О рыболовстве», «Об электроэнергетике», «О транспорте», «Об общественном участии», «О морских портах», «О сельскохозяйственной кооперации», «Об оценке влияния на окружающую среду», «О туризме», «Об электрических и тепловых станциях», «Об аудиторах», «Об инвестиционной деятельности», «О банкротстве и разорении», «О продовольственной продукции», «О приватизации государственного имущества», а также изменения в Земельный, Лесной, Водный, Градостроительный и Строительный кодексы.

После обсуждений проекты были рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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