В парламенте Азербайджана обсудили изменения в ряд законов

13 марта 2019 14:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана прошло заседание комитета по аграрной политике, сообщает в среду Trend.

Председатель комитета Эльдар Ибрагимов проинформировал о повестке заседания.

Он отметил, что будут обсуждены изменения в законы «О фитосанитарном контроле», «О мелиорации и ирригации», «О радиационной безопасности населения», «О рыболовстве», «Об электроэнергетике», «О транспорте», «Об общественном участии», «О морских портах», «О сельскохозяйственной кооперации», «Об оценке влияния на окружающую среду», «О туризме», «Об электрических и тепловых станциях», «Об аудиторах», «Об инвестиционной деятельности», «О банкротстве и разорении», «О продовольственной продукции», «О приватизации государственного имущества», а также изменения в Земельный, Лесной, Водный, Градостроительный и Строительный кодексы.

После обсуждений проекты были рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Первый вице-спикер Азербайджана: Затягивание переговоров - старая политика руководства Армении
Политика 12 марта 16:47
Зияфет Аскеров: Армения всегда должна пребывать в страхе и находиться под давлением
Политика 12 марта 15:33
В Азербайджане кустарные цеха наносят ущерб экологии - депутат
Общество 12 марта 14:37
В Азербайджане учебу лиц с инвалидностью в учреждениях профобразования будет оплачивать государство
Общество 12 марта 12:00
Президент Ильхам Алиев распорядился рассмотреть вопрос по повышению детского пособия - парламент
Общество 12 марта 11:41
Азербайджан расширит перечень уголовно наказуемых деяний
Общество 5 марта 15:17
Лента новостей
В Узбекистане создано 578 предприятий с участием иностранного капитала в 2019
Бизнес 15:18
В положении лёжа, из-под ковра…- Николай Зыков об уникальной азербайджанской традиции (ФОТО)
Интервью 15:18
Казахстан не смог выполнить обязательства в рамках соглашения ОПЕК+
Энергетика 15:16
В Баку обсудили итоги твининг-проекта в поддержку пенсионных реформ (ФОТО)
Финансы 15:13
Turkish Airlines прекращают эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX
Бизнес 15:09
В Мозамбике не менее 66 человек погибли в результате наводнений
Другие страны 15:07
Азербайджанский производитель ПВХ дверей незначительно увеличит объемы экспорта на соседний рынок
Бизнес 15:06
Китайский производитель Haier выпустил в России 300-миллионный холодильник
Китай 15:04
Начальник Генштаба Азербайджана встретился с министром обороны Болгарии (ФОТО)
Политика 15:01