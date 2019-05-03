В Азербайджане продолжаются масштабное строительство и реконструкция автомобильных дорог

3 мая 2019 23:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За первые три месяца текущего года коллективом Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана построены, реконструированы и отремонтированы дороги республиканского и местного значения общей протяженностью 44,4 километра, автомобильные дороги, проспекты и улицы в Баку и окрестных поселках, протяженностью 48,4 километра, построен один новый мост, отремонтированы пять мостов и один подземный переход.

Об этом рассказал председатель правления Агентства Салех Мамедов на собрании, посвященном работе, выполненной структурой за первый квартал текущего года и предстоящим задачам, сообщает в пятницу Trend.

По словам Мамедова, в настоящее время продолжается реализация 50 проектов за счет средств, выделенных из государственных капвложений госбюджета на строительство дорог между селами в регионах и межпоселковых дорог столицы. 11 из них относятся к межпоселковым дорогам Баку, а 39 - к дорогам между селами в регионах.

На собрании было отмечено, что за счет внутренних инвестиций и зарубежных кредитов в настоящее время проводится реконструкция пяти автомобильных дорог республиканского значения, строится одна магистральная дорога, а также идут работы по восстановлению, реконструкции и ремонту на различных участках четырех магистральных дорог. Помимо этого, строится новый автомобильный мост через реку Самур на границе с Россией.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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