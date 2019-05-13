В Баку реконструируется важная транспортная артерия (ФОТО)

13 мая 2019 20:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках реконструкции основных дорог транспортной системы столицы продолжаются работы по реконструкции 12-километрового участка дороги Ходжасан-Локбатан, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.

Дорога Ходжасан-Локбатан, берущая свое начало на пересечении автотрасс Баку-Губа-государственная граница с Россией и Баку-Шамахы-Евлах проходит через Бинагадинский и Гарадагский районы Баку, и считается важной транспортной артерией столицы.

Указанная автодорога соответствует первой технической категории, имеет четыре полосы движения, ширину 16 метров.

Согласно сообщению, многолетняя эксплуатация дороги без ремонта, проседание и разрушение грунтовой основы и дорожного полотна привели к проблемам в движении транспортных средств.

В рамках проекта удаляется старое покрытие и вынимается грунт в местах деформации земляного полотна, насыпается новый, трамбуется и создается новое полотно, на котором строится двухслойная дорожная основа из специальных смесей.

В целом новое двухслойное асфальтобетонное покрытие укладывается на территории площадью 180 тысяч квадратных метров.

Вдоль дороги строятся новые тротуары, асфальтируются уже существующие. Всего будет уложено три тысячи погонных метров тротуарного камня

На дорогу наносится новая разметка, устанавливаются дорожные знаки и информационные табло.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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