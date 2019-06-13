Клиенты ОАО «АтаБанк» смогут воспользоваться услугами, не приходя в банк

БАКУ /Trend/ - ОАО «АтаБанк» с целью повышения качества и оперативности оказываемых клиентам услуг передало ряд операций Горячей линии банка. Тем самым физические и юридические лица, позвонив на короткий номер 136 и пройдя необходимую идентификацию, смогут получить информацию о личных счетах и воспользоваться различными услугами онлайн.

Кроме этого, ранее в пользование клиентов был предоставлен мобильный номер телефона, привязанный к услугам WhatsApp и Telegram. Теперь пользователи этих мобильных приложений смогут получать не только информацию о продуктах и услугах банка, но и проводить ряд операций онлайн.

Директор департамента Развития Бизнеса Орудж Ибрагимов отметил, что впредь клиенты банка смогут блокировать/разблокировать банковскую карту, получать информацию о балансе счета, кредитной задолженности, обнулять пароли услуги AtaNet и заблокированные PİN-коды карточек, а также выполнять другие операции, не подходя в банк. АтаБанк в будущем продолжит создавать инновационные возможности для удобства клиентов.

Подробнее о продуктах и услугах Банка можно узнать, позвонив по номеру горячей линии 136 или посетив интернет страницу банка https://atabank.com/ru/

Функционирущий более 25-и лет, ОАО «АтаБанк» является современным и универсальным азербайджанским банком. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.

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