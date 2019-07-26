Kontakt Home поддерживает профессионально-личностное развитие женщин (ФОТО)

Kontakt Home начал эксклюзивное сотрудничество с WoWoman Azerbaijan - платформой развития женщин.

WoWoman – это социальная платформа, созданная для личностного и профессионального развития женщин. Основная цель платформы – создать пространство, где женщины могли бы выразить себя, найти единомышленников, объединиться и творить вместе. Сообществу уже 4 года и в этом году WoWoman вошло в топ 100 сообществ мира по версии Facebook, а его основательницу Зара Гусейнову журнал Forbes внес в список «30 under 30» в Европе. За это время более 8000 женщин прошли через разные курсы и тренинги по таким темам, как предпринимательство, программирование, «навыки 21ого века», личностный рост и т.д.

«Твое окружение сегодня, определяет кем ты будешь завтра. Школы, университеты и современное общество не могут дать все те навыки и связи, как профессиональные так и личностные, нужные для продвижения в сегодняшнем быстро меняющемся мире. Мы стараемся вдохновлять, объединять и обучать наших дам разными методами в разных сферах. Поддержка бизнеса очень важна для реализации проектов высокого уровня в соответствии с потребностями женщин. То, что делает Кontaкt Home для нашего общества, должно вызывать восхищение. Мы гордимся этим сотрудничеством» – говорит Зара Гусейнова.

«Мы высоко ценим достижения WoWoman и вклад который они делают в развитие женщин. В целом, продвижение роли женщин в обществе, и поддержка их личных и профессиональных целей является неотъемлемой частью политики Корпоративной Социальной Ответственности нашей компании. Мы также пониманием, что чем больше будет поддержки со стороны бизнеса в такие организации, тем больше мы все вместе сможем увеличивать этот вклад. По этой причине «Кontaкt Home» решил сотрудничать с WoWoman. Мы верим, что сотрудничество будет плодотворным и число женщин, чьи жизни изменятся в лучшую сторону возрастет в разы!» - сказала Вафа Рустамова PR – менеджер Kontakt Home.

Следует отметить, что Кontaкt Home, является одним из самых известных местных брендов в Азербайджане и начал свою первую деятельность в 2005 году. В настоящее время компания имеет 24 магазина, в том числе в Баку, Хырдалане, Сумгаите и Гяндже.

Сеть магазинов Kontakt Home предлагает широкий спектр цифровой техники: мобильные и dect телефоны, телевизоры, планшеты, компьютеры и оргтехнику, фотоаппараты, видеокамеры, аудио- и видеоаппаратуру, мелкую и крупную бытовую технику, а также мебель и домашний текстиль.

В настоящее время сеть магазинов Kontakt Home является официальным дистрибьютором таких известных брендов как: Samsung, HOFFMANN, LG, Gorenje, Philips, HTC, Sony, Braun, Hansa, Kenwood, Redmond, Russell Hobbs, THOMAS, GIGASET, Remington, Toyota, Delonghi, Sonorous, Wexler, Meizu, Trust, ELARI, Medisana, GGMM, Odoyo, а также GALA, Adona, Calitelli, Asoda, Interdesign, Dstill, Bysehpa, Togostyle, Bellissa, SarEv.

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