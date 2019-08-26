В Азербайджане по упрощенным правилам разрешена эксплуатация 134 многоквартирных зданий

26 августа 2019 19:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Исполнение поручений Государственному комитету градостроительства и архитектуры в соответствии с указом Президента Азербайджана "Об упрощении выдачи разрешений на эксплуатацию некоторых многоквартирных зданий", - продолжается высокими темпами.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на комитет, согласно указу, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, на основании заключения МЧС о готовности к эксплуатации многоквартирных жилых зданий (комплексов многоквартирных жилых зданий) в Баку должен выдать разрешение на эксплуатацию этих зданий в течение семи дней.

С даты подписания указа на основе представленных МЧС заключений по комплексам многоквартирных жилых зданий по 134 адресам в Баку Госкомитет выдал разрешения на их эксплуатацию. Эти разрешения охватывают в целом многоквартирные дома с 349 подъездами и 23 183 квартирами.

Выдача разрешений осуществляется в среднем за 3-5 дней. После этого соответствующие показатели вводятся в Государственный реестр строительства, а также в Государственный комитет по вопросам имущества, МЧС, ОАО "Азерсу", ОАО "Азеришыг" и ПО "Азеригаз" направляется письменная информация.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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