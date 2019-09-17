В ряде регионов Азербайджана осуществляется льготная продажа минеральных удобрений

17 сентября 2019 15:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Мобильные продажи минеральных удобрений на льготных условиях проводятся в районах Шеки, Огуз, Гобустан, Кюрдамир и Гаджигабул.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства, начиная с сентября ОАО "Агролизинг" приступило к мобильной продаже сезонных минеральных удобрений на льготных условиях, в частности аммофоса и нитроаммофоски, в селах, расположенных вдали от районных центров.

Сегодня стартовала продажа в селах Гайабашы Шекинского района, и Сюндю Гобустанского района, завтра - в селе Кичик Дахна Шекинского и Овджулу Шамахинского района, 19 сентября - в селе Баш-Лайыски Шекинского и селе Каррар Кюрдамирского района, 20 сентября - в селе Неваи Гаджигабулского и селе Падар Огузского района, 21 сентября - в селе Удулу Гаджигабулского, а также в Хачмазском районе.

Жители этих, а также окрестных населенных пунктов смогут приобрести удобрения со скидкой 70 процентов, предоставив необходимые документы.

Для получения подробной информации о местах, где будут производится мобильные продажи, следует обратиться в Call-центр 1652 или по телефонам (+99451) 2559383, (+99451) 2293207.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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