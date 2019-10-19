В будущем году среднемесячная зарплата в Азербайджане увеличится на 15,5%

БАКУ/Trend/ - Согласно прогнозам, уровень инфляции в 2020 году в Азербайджане составит 4,6 процента.

Как сообщает в субботу Trend, эта цифра отображена в проектах по государственному и сводному бюджетам Азербайджана на 2020 год.

Согласно проекту бюджета, в январе-августе 2019 года уровень инфляции составил 2,6 процента. Несмотря на то, что в 2020 году прогнозируемый уровень инфляции составляет 4,6 процента, в последующие три года ожидается снижение скорости роста цен и в целом сохранение однозначного показателя уровня инфляции.

Регулирование уровня инфляции и сохранение стабильности курса в среднесрочный период положительно повлияет на показатели социального благосостояния населения.

Согласно прогнозам, в течение следующих трех лет доходы населения увеличившись в реальном выражении на 8,3 процента, в 2023 году составят 80,3 миллиарда манатов, а расходы, увеличившись на 7,9 процента, достигнут 69,4 миллиарда манатов. В результате проведенных в этом году мер по повышению социального благосостояния населения в 2020 году ожидается повышение среднемесячной зарплаты по всем сферам экономики на 15,5 процента.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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