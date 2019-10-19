В будущем году среднемесячная зарплата в Азербайджане увеличится на 15,5%

19 октября 2019 14:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Согласно прогнозам, уровень инфляции в 2020 году в Азербайджане составит 4,6 процента.

Как сообщает в субботу Trend, эта цифра отображена в проектах по государственному и сводному бюджетам Азербайджана на 2020 год.

Согласно проекту бюджета, в январе-августе 2019 года уровень инфляции составил 2,6 процента. Несмотря на то, что в 2020 году прогнозируемый уровень инфляции составляет 4,6 процента, в последующие три года ожидается снижение скорости роста цен и в целом сохранение однозначного показателя уровня инфляции.

Регулирование уровня инфляции и сохранение стабильности курса в среднесрочный период положительно повлияет на показатели социального благосостояния населения.

Согласно прогнозам, в течение следующих трех лет доходы населения увеличившись в реальном выражении на 8,3 процента, в 2023 году составят 80,3 миллиарда манатов, а расходы, увеличившись на 7,9 процента, достигнут 69,4 миллиарда манатов. В результате проведенных в этом году мер по повышению социального благосостояния населения в 2020 году ожидается повышение среднемесячной зарплаты по всем сферам экономики на 15,5 процента.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане будут увеличены расходы на образование
Общество 12:41
Средства, выделенные на развитие киноискусства Азербайджана, увеличиваются в пять раз
Общество 11:31
Средства, выделенные из госбюджета Азербайджана на социальные пособия и пенсии, будут увеличены вдвое
Финансы 18 октября 20:20
Города и районы Азербайджана, которые не получат дотации из госбюджета 2020 года
Бизнес 18 октября 18:55
Обнародованы доходы и расходы госбюджета Азербайджана за первые шесть месяцев 2019 года
Финансы 19 августа 20:50
Проводимые в Азербайджане реформы направлены на улучшение жизни населения - главный редактор
Точка зрения 7 декабря 2018 17:26
Лента новостей
Депутат: Граждане высоко ценят реформы, осуществляемые под руководством Президента Ильхама Алиева
Точка зрения 15:24
Узбекистан экспортировал стройматериалы на $115 млн
Бизнес 14:57
Азербайджанская компания огласила сроки завершения строительство крупного объекта в Баку
Бизнес 14:50
Кыргызстан ратифицировал соглашение с Туркменистаном об устранении двойного налогообложения
Бизнес 14:35
В Азербайджане начались акции под девизом "Говорим нет рыболовству синтетическими сетями и запрещенными орудиями“ (ФОТО)
Общество 14:33
Казахстан и США нацелены на расширения перечня экспортируемой продукции
Бизнес 14:25
США разрешили своим госслужающим пользоваться услугами Turkmenistan Airlines
Бизнес 14:22
АGBank сократил убыток почти в семь раз
Финансы 14:18
При поддержке Агентства развития МСБ реализован очередной бизнес-проект (ФОТО)
Экономика 14:18