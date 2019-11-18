Орхан Мамедов: Развитие женского предпринимательства является одним из приоритетных вопросов (версия 2)

18 ноября 2019 13:47 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Развитие женского предпринимательства в Азербайджане является одним из приоритетных вопросов.

Об этом на форуме «Новые возможности на горизонте: Зеленый свет женщинам-предпринимателям» сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, предпринимательство, в частности, малый и средний бизнес, стоят в центре текущего этапа реформ, проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева.

Мамедов отметил, что добиться формирования диверсифицированной, конкурентоспособной национальной экономики, обеспечивающей устойчивый экономический рост и опирающейся на развитие предпринимательства в стране, одна из основных целей государственной политики: «Благодаря успешным экономическим реформам, проводимым в последние годы в стране, в этой сфере достигнут ряд существенных успехов, улучшена бизнес- и инвестиционная среда, предприниматели, в том числе, женщины-предприниматели, стали ведущей силой общества. Рост экономической инициативы женщин в стране имеет важное значение с точки зрения социально-экономического развития, в том числе, обеспечения занятости. Отрадно, что женщины уже играют важную роль в развитии предпринимательства в стране и активно занимаются бизнесом».

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