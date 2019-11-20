В Азербайджане до конца года число привлеченных к программе самозанятости достигнет 10 тыс

20 ноября 2019 14:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Число лиц, привлеченных к программе самозанятости Госслужбой занятости при министерстве труда и социальной защиты населения, достигло 9310 человек, из которых 7072 успешно завершили тренинг, сообщает в среду Trend.

В завершение тренингов 5512 безработным и подыскивающим работу лицам, успешно защитившим бизнес-планы, были выданы товары и материалы в соответствии с бизнес-планами.

За счет предоставленных активов эти лица уже создали свои малые семейные хозяйства.

Среди привлекаемых к программе большинство составляют лица с инвалидностью, вынужденные переселенцы, члены семей шехидов, лица, получающие адресную социальную помощь и члены многодетных семей, молодежь, ветераны войны.

Ожидается, что до конца года число привлеченных к программе самозанятости достигнет 10 тысяч.

(Текст: Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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