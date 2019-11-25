Прогноз по доходам от аренды государственного имущества в Азербайджане в этом году был выполнен

25 ноября 2019 09:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С начала текущего года поступления по аренде государственного имущества в Азербайджане составили 10,3 миллиона манатов, сообщили Trend в Государственном комитете по делам имущества.

Это на 2,3 миллиона манатов или на 28,75 процента больше бюджетного прогноза на 2019 год.

В 2019 году был подписан 261 договор о сдаче в аренду нежилых помещений, а также продлен срок действия 450 договоров. Что касается земельных участков, на которых расположены объекты и предприятия, то было заключено 52, продлено 34 договора по сдаче в аренду.

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