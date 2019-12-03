Лица, не прошедшие регистрацию, не смогут ввозить рыбную продукцию в Азербайджан

3 декабря 2019 14:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана предупредило предпринимателей, занимающихся производством и импортом рыбной продукции, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

В предупреждении говорится, что в соответствии с законом «О пищевых продуктах», для обеспечения соответствия требованиям технических нормативно-правовых актов, гигиенических, ветеринарных и фитосанитарных требований сферы пищевой безопасности, субъекты, функционирующие в сфере пищевых продуктов должные регистрироваться в реестре пищевой безопасности.

Согласно законодательству, деятельность в пищевой сфере незарегистрированных хозяйственных субъектов запрещена.

В торговом обороте может находиться рыбная продукция, произведенная субъектами, зарегистрированными в реестре пищевой безопасности, имеющих документы о происхождении и качестве товара, его соответствии требованиям технических нормативно-правовых актов в сфере пищевой безопасности.

Агентство обращается к предпринимателям, работающим в этой сфере, что до первого января 2020 года производители импортируемой в страну рыбы и рыбной продукции должны пройти регистрацию в реестре пищевой безопасности. С указанной даты в страну не будет разрешен импорт рыбы и рыбной продукции, произведенной на незарегистрированных предприятиях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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