Азербайджанские фермеры не заинтересованы в покупке местных семян картофеля - директор института

БАКУ/Trend/ - Некоторые азербайджанские фермеры не заинтересованы в покупке местных семян картофеля. Рост объема ввозимых в страну сортов ГМО-картофеля мешает развитию местных сортов, число которых с каждым днем снижается.

Об этом в четверг сказал Trend директор НИИ овощеводства министерства сельского хозяйства Эльмар Аллахвердиев. Он сообщил, что фермеры отдают предпочтение импортным семенам.

"Наш институт сохраняет и увеличивает число местных сортов. К примеру, сорт "Тельман", который разводится с 2018 года. В настоящее время найти этот сорт невозможно, потому что он дороже по сравнению с другими. Но есть и более дешевые сорта. В лабораторных условиях начато создание безвирусных семян сорта "Тельман". Мы стараемся популяризировать этот сорт, потому что он отличается высокой урожайностью и качеством. При соблюдении агротехнических требований, с гектара можно собрать 45-50 тонн продукции", - сказал Аллахвердиев.

По его словам, непрофессиональный подход фермеров создает проблемы для развития овощеводства.

"Есть репродуктивные семена местных сортов. Однако фермеры не используют их по назначению, то есть не оставляют семена на следующий год, а реализуют их как продукцию на рынках. В результате обрывается семенная цепочка, что вызывает проблемы в этой сфере", - подчеркнул Аллахвердиев.

Он добавил, что в этом направлении необходимо чаще проводить работы по просвещению фермеров для стимулирования развития местных сортов картофеля.

"Использовать продукцию в качестве семян было бы более выгодно для фермеров. Однако они предпочитают использовать сорта ГМО-картофелей из-за урожайности и товарного вида. Фермеры должны понять, что высокая урожайность этих сортов бывает только в первый год, а на второй и последующие годы урожайность значительно падает, что было установлено в ходе наших исследований семян сортов, импортируемых из Голландии, России и Германии. Большое значение имеет и фактор климата", - подытожил Эльмар Аллахвердиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова).