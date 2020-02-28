Агентство по развитию МСБ Азербайджана и турецкая KOSGEB подписали План совместной деятельности (ФОТО)

Экономика 28 февраля 2020 10:48 (UTC+04:00)
Агентство по развитию МСБ Азербайджана и турецкая KOSGEB подписали План совместной деятельности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Организация развития малых и средних предприятий Турции (KOSGEB) подписали План совместной деятельности, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Документ подписали председатель правления Агентства Орхан Мамедов и председатель KOSGEB Джавахир Узкурт.

План совместной деятельности охватывает такие вопросы, как изучение опыта Турции в сфере определения влияния и повышения эффективности механизмов государственной поддержки субъектов МСБ, создание Совместной рабочей группы для подготовки информационной базы по субъектам МСБ Азербайджана, использование опыта Фонда развития и инноваций Турции по обеспечению инвестирования в сфере МСБ, сотрудничество в формировании совместных фондов развития МСБ.

На встрече между председателем правления Агентства Орханом Мамедовым и председателем KOSGEB Джавахиром Узкуртом состоялся обмен мнениями по существующему сотрудничеству и перспективам расширения связей, были обсуждены новшества в деятельности каждой из сторон, вопросы поддержки и услуг, оказываемых субъектам МСБ, представлена информация о предстоящих проектах и по другим вопросам.

Затем был организован «круглый стол» с участием представителей Агентства по развитию МСБ, KOSGEB, Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD), Общественного союза предпринимателей и промышленников Азербайджана и Турции (TÜİB), предпринимательских ассоциаций, а также предпринимателей в промышленной, банковской, строительной сферах, а также сферах продаж, производства продовольствия.

В ходе визита делегация KOSGEB проведет встречи в министерстве экономики, AZPROMO и других структурах.

Отметим, что представители KOSGEB находятся в Азербайджане по приглашению Агентства по развитию МСБ.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Агентство по развитию МСБ Азербайджана и турецкая KOSGEB подписали План совместной деятельности (ФОТО) - Gallery Image
Агентство по развитию МСБ Азербайджана и турецкая KOSGEB подписали План совместной деятельности (ФОТО) - Gallery Image
Агентство по развитию МСБ Азербайджана и турецкая KOSGEB подписали План совместной деятельности (ФОТО) - Gallery Image
Агентство по развитию МСБ Азербайджана и турецкая KOSGEB подписали План совместной деятельности (ФОТО) - Gallery Image
Агентство по развитию МСБ Азербайджана и турецкая KOSGEB подписали План совместной деятельности (ФОТО) - Gallery Image
Агентство по развитию МСБ Азербайджана и турецкая KOSGEB подписали План совместной деятельности (ФОТО) - Gallery Image
Агентство по развитию МСБ Азербайджана и турецкая KOSGEB подписали План совместной деятельности (ФОТО) - Gallery Image
Агентство по развитию МСБ Азербайджана и турецкая KOSGEB подписали План совместной деятельности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агентство по развитию МСБ Азербайджана и турецкая KOSGEB подписали План совместной деятельности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агентство по развитию МСБ Азербайджана и турецкая KOSGEB подписали План совместной деятельности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агентство по развитию МСБ Азербайджана и турецкая KOSGEB подписали План совместной деятельности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агентство по развитию МСБ Азербайджана и турецкая KOSGEB подписали План совместной деятельности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агентство по развитию МСБ Азербайджана и турецкая KOSGEB подписали План совместной деятельности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агентство по развитию МСБ Азербайджана и турецкая KOSGEB подписали План совместной деятельности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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