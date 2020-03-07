В Азербайджане упростили правила финансового поощрения ненефтяного экспорта

Экономика 7 марта 2020 17:54 (UTC+04:00)
В Азербайджане упростили правила финансового поощрения ненефтяного экспорта

БАКУ /Trend/ - В результате комплексной работы по целевому стимулированию и поощрению экспорт ненефтяной продукции по сравнению с 2016 годом в стоимостном выражении вырос на 36,5 процента, составив 1,7 миллиарда долларов. За январь-август 2019 года данный показатель увеличился на 15,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Как сообщили в субботу Trend в Кабинете министров, в связи с этим были внесены изменения в Постановление №74, предусматривающее упрощение в "Правилах оплаты экспортного поощрения лицам, занятым экспортом ненефтяной продукции".

Согласно изменениям, отменена надобность в отметках таможенного органа страны назначения в транспортном документе, который должен быть приложен к заявлению для оплаты экспортного поощрения,

Также Правила подразумевают, представление "письма-распоряжения", подписанного министерством экономики министерству финансов посредством электронной почты.

В результате изменений планируется упрощение и ускорение механизма поощрения экспорта.

Обращения предпринимателей и международный опыт говорят о необходимости упрощения процедуры оплаты экспортного поощрения.

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