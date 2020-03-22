Вклад Gilan Holding в борьбу с коронавирусом - отели группы компаний будут функционировать в качестве карантинных зон

БАКУ /Trend/ - Исходя из обязательств по корпоративной социальной ответственности, Gilan Holding внес вклад в государственные медицинско-профилактические и превентивные меры по предотвращению распространения коронавируса (COVID-19) в Азербайджане.

Как сообщает в субботу Trend, многие отели в Баку и регионах, которые входят в группу компаний Gilan Holding, временно изменили форму деятельности и были привлечены к борьбе с коронавирусом. В настоящее время эти отели используются в качестве карантинных зон. Все расходы карантинных зон, действующих совместно с различными государственными органами, покрываются холдингом.

Следует отметить, что, несмотря на ослабление бизнес-активности в стране ввиду негативного воздействия введения специальных режимов в торговле, туризме и других областях для предотвращения пандемии коронавируса (COVID-19), Gilan Holding чутко относится к вопросам занятости. Поддерживая устойчивость бизнеса для снижения негативного воздействия на подразделения группы компаний, Gilan Holding способствует обеспечению занятости в этой ситуации, вносит вклад в поддержку населения и экономики страны.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)