Микаил Джаббаров: В Азербайджане в связи с пандемией коронавируса будут предоставлены льготы компаниям из 12 сфер

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в связи с пандемией коронавируса будут предоставлены льготы компаниям из 12 сфер.

Как передает Trend, об этом в интервью СМИ заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

"В нынешних условиях проводится интенсивная работа по определению сфер, наиболее пострадавших от коронавирусной пандемии, в том числе основных сфер, формирующих экономический рост и занятость, укреплению экономической и финансовой устойчивости страны, уточнению мероприятий по поддержке, которые могут быть реализованы государством", - отметил министр.

М. Джаббаров добавил, что созданная с этой целью рабочая группа на начальном этапе определила около 12 сфер деятельности, наиболее подверженных негативному воздействию:

"Это туризм, отели, питание, развлечения, транспорт, торговые центры и т. д. Государство рассматривает возможность предоставления субъектам предпринимательства срочных налоговых льгот и отпусков, смягчения условий кредитования предпринимательства. С этой целью проводятся интенсивные обсуждения с соответствующими государственными структурами, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана", - подчеркнул Джаббаров.

По его словам, рабочая группа подготовит и представит главе государства соответствующие предложения по защите бизнеса и минимизации убытков. В то же время работодатели, в свою очередь, должны пересмотреть отношения с арендодателями в существующих условиях, обсудить вопросы заморозки арендной платы и другие.

Отвечая на вопросы СМИ, министр также рассказал о том, как вопрос защиты рабочих мест и занятости находится в центре внимания государства. Джаббаров подчеркнул, что будут обеспечены права и социальная защита работников.

Обращаясь к работодателям, министр призвал их не допускать сокращения или увольнения работников на фоне временных трудностей, придерживаться принципов социальной ответственности:

"В противном случае правительство примет серьезные меры в отношении этих предпринимателей", - сказал он.

Министр экономики отметил отсутствие каких-либо трудностей в обеспечении страны товарами повседневной необходимости, сказал о тесной работе правительства с крупными поставщиками, формировании необходимого объема резервов для потребностей страны и полном обеспеченим внутреннего рынка необходимой продукцией.

Кроме того, Микаил Джаббаров заявил, что сегодня состоится заседание рабочей группы, созданной под руководством министра экономики Азербайджана для оценки влияния пандемии коронавируса на экономику страны. В заседании примут участие представители частного сектора и госструктур. В течение 15 дней рабочая группа подготовит и представит главе государства предложения по защите бизнеса и минимизации убытков.

"Государство рассматривает возможность предоставления субъектам предпринимательства срочных налоговых льгот и отпусков, смягчения условий кредитования предпринимательства, с этой целью проводятся интенсивные обсуждения с соответствующими государственными структурами, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана", - сказал министр экономики, отметив, что как только будут определены меры, будут внесены необходимые изменения в соответствующих законодательных актах, в том числе в Налоговом кодексе.

Напоследок министр подчеркнул, что в связи с ситуацией, сложившейся в связи с эпидемией коронавируса (Covid-19), в Азербайджане вводится мораторий на расторжение трудовых договоров. В связи с этим государственному сектору уже даны указания.

"Считаем, что частный сектор будет осуществлять свою бизнес-деятельность, принимая на себя социальную ответственность, и расторжения трудового договора с каким-либо работником не будет. Государство в то же время намерено контролировать этот вопрос. С другой стороны, мы распределяем этот груз между предпринимателем и государством с предоставлением необходимой государственной поддержки предприятиям и предпринимателям. Хочу сказать предпринимателям, что государство поддерживает их, оно в кратчайшие сроки предпримет шаги для сохранения их бизнеса, окажет помощь в компенсации убытков", - подытожил Микаил Джаббаров.