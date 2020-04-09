В Самухе реконструируется дорога местного значения протяженностью 39,5 км (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В соответствии с распоряжением и поручениями Президента Ильхама Алиева в регионах осуществляются важные меры по дальнейшей модернизации дорожной инфраструктуры, в связи с чем строительство и реконструкция сельских дорог получили широкий размах.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, в рамках проектов по реконструкции сельских дорог в Самухском районе агентством начаты работы по реконструкции автомобильной дороги местного значения протяженностью 39,5 километра, которая включает автодорогу Еникенд-Пойлу протяженностью 28,1 километра и подъездные пути к селам Касамен, Карабаглы и Салахлы, отделенные от этой дороги. Длина дороги Касемен составляет 4,6 километра, Карабахлы - 2,8 километра, а Салахлы - 4 километра.

Автомобильная дорога Еникенд-Пойлу будет IV технического класса с черным покрытием. Поскольку автодорога эксплуатируется в течение многих лет, межремонтный срок ее эксплуатации прошел. За это время грунтовая дорога деформировалась, на дороге образовались оползни и обвалы, большое количество кустарников, зарослей на покрытии. Соответственно, возникла необходимость в поднятии дороги до естественного рельефа местности и полной реконструкции.

Вдоль дороги Еникенд-Пойлу ведутся работы по строительству прямоугольных водопропускных труб в 6 местах, открытие в необходимых местах автогрейдеров и кюветов.

Аналогичные работы ведутся также на подъездных путях сел Касемен, Карабаглы и Салахлы. Поскольку автомобильные дороги, состоящие из гравия и черного покрытия, эксплуатировались в течение многих лет, покрытие и грунт дорог подвергались износу, оказались в негодном состоянии и возникли трудности с движением транспорта.

В настоящее время на участке ведутся работы по демонтажу существующего покрытия, поднятию и расширению грунта до уровня естественного рельефа, укладке и уплотнению профиля. В тех частях, где земля готова, ведутся работы по строительству нижнего и верхнего слоя дорожного полотна.

Также вдоль этих дорог устанавливаются 39 новых железобетонных водопропускных труб различного диаметра, проводится ремонт существующего моста.

На последнем этапе реконструкции будет уложено новое асфальтобетонное покрытие, состоящее из 2-х слоев на более чем 230 километрах участка с нанесением связующего битума вдоль дорог.

После строительных работ будут предприняты меры для нормальной организации движения по дорогам, в частности, будут установлены необходимые дорожные знаки, указатели расстояний в километрах и сигнальные столбы, проложены горизонтальные линии разметки, установлены автобусные остановки и так далее.

Реконструкция дорог, охватывающих населенные пункты, расположенные вблизи государственной границы с Грузией, облегчит передвижение около 4 тысяч человек.

В целом, этот проект, оказав положительное влияние на социальное благополучие каждого гражданина, проживающего в данном районе, создаст основу безопасности движения автомобилей, даст толчок развитию сельского хозяйства и создаст все условия для скорейшей доставки продукции от производителя к потребителю.

(Текст: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)