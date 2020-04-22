Минэкономики Азербайджана раскрыло детали налоговых льгот в связи с коронавирусом (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с Планом мероприятий, утвержденным распоряжением Кабинета министров от четвертого апреля 2020 года, объявлен пакет предложений по предоставлению налоговых льгот и каникул субъектам предпринимательства, работающим в сферах, пострадавших от пандемии.

Как сообщила в среду Trend начальник Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы при министерстве экономики Самира Мусаева, одним из направлений поручений, данных соответствующим распоряжением Кабинета министров, стало предоставление налоговых стимулов субъектам предпринимательства, пострадавшим от пандемии в стране. В связи с исполнением данного поручения подготовлены соответствующие изменения в Налоговый кодекс.

Изменения широко обсуждались с участием субъектов предпринимательства, бизнес-сообществ и соответствующих государственных органов, был подготовлен и представлен в Милли Меджлис законопроект с учетом требований и пожеланий бизнеса.

Из видов предпринимательской деятельности, которые пострадали от пандемии, это субъекты, осуществляющие как междугороднее, так и межрайонное пассажирское сообщение на территории страны, гостиницы, отели, хостелы. Кроме того, в качестве примера можно показать действующие на территории страны субъекты предпринимательства, осуществляющие общественно-бытовую деятельность, сферы развлечения, отдыха, кинотеатры, музеи. В том числе, все виды образовательных учреждений, центры детской психологии и другие подготовительные центры тоже определены как сферы, пострадавшие от пандемии.

В законопроекте предусматривается полностью освободить сферы, пострадавшие от пандемии, в течение 2020 года от уплаты налогов на имущество и землю, и уменьшить налог на прибыль на 75%. Наряду с указанными освобождениями, учитывая существующие налоговые режимы в специфических сферах, делаются специальные льготы.