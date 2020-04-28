Парламент Узбекистана одобрил вступление страны в ЕАЭС

БАКУ/Trend/ -Депутаты законодательной палаты парламента Узбекистана одобрили вступление страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в качестве наблюдателя, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

На состоявшемся сегодня пленарном заседании нижней палаты парламента 86 депутатов проголосовали «за», 32 – «против», еще 14 воздержались.

Ранее правительство Узбекистана одобрило решение о получении статуса наблюдателя в ЕАЭС.

Государство, заинтересованное в сотрудничестве с ЕАЭС, направляет по дипломатическим каналам на имя председателя Высшего совета письменное обращение с просьбой о предоставлении ему статуса наблюдателя при ЕАЭС.

Члены ЕАЭС в течение 30 дней с даты получения информации, предоставляют в комиссию сведения о своей позиции.

Решение о предоставлении статуса принимается Высшим советом.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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