МВФ ожидает, что сокращение мировой экономики из-за пандемии может превысить 3%
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что сокращение мировой экономики из-за пандемии может превысить ожидаемые ранее 3%. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила в среду директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая на проходящем в видеоформате мероприятии высокого уровня по финансированию развития в условиях пандемии и после нее.
"В апреле мы прогнозировали сокращение мировой экономики на 3%, теперь мы получаем новые данные, которые показывают, что сокращение может быть более сильным", - сказала она.
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