БАКУ/Trend/ - Уровень удовлетворенности услугами, оказываемыми предпринимателям Хачмазским «Домом малого и среднего бизнеса» Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), составляет 97%, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

Для выявления уровня удовлетворенности каждой оказанной услугой на месте применяется электронная система.

Отметим, что Хачмазский «Дом МСБ», который функционирует с февраля этого года, по 25 окнам обслуживания оказывает около 300 государственных ("G2B") и бизнес-бизнес ("B2B") услуг.

До настоящего времени Хачмазский «Дом МСБ» оказал предпринимателям свыше 4500 услуг.

Оказание предпринимателям услуг в едином пространстве уменьшает потерю времени и расходов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)