Скончался постоянный представитель TRACECA в Азербайджане Акиф Мустафаев
БАКУ/Trend/ - Скончался постоянный представитель (Национальный секретарь) ПС МПК TRACECA в Азербайджане Акиф Мустафаев.
Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространил Постоянный секретариат TRACECA.
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