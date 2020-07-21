В Азербайджане будут ограничены разрешения на работу ряда налогоплательщиков

БАКУ /Trend/ - В ходе рейдов, проведенных МВД в связи с проверкой ситуации по соблюдению требований карантинного режима, было установлено, что работают объекты ряда налогоплательщиков, сферы деятельности которых не охвачены постановлением Кабмина № 208 от 19 июня 2020 года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экономики.

Для расследования этих случаев посредством Кабмина были сделаны обращения в министерство экономики и Службу "ASAN".

По нарушениям, выявленным в результате расследований, на данном этапе предусмотрено ограничение разрешений ряда налогоплательщиков.

В электронные кабинеты лиц, получивших эти разрешения со стороны Государственной налоговой службы, отправлены уведомления, а на мобильные телефоны – SMS-сообщения информационного характера.

Получившие соответствующую информацию налогоплательщики в течение двух дней должны уточнить свою учетную информацию, и в случае, если относятся к сферам, деятельность которых разрешена, проинформировать Государственную налоговую службу о количестве работников.

Информация об отмене активных разрешений по налогоплательщикам, не предоставившим информацию, и не уточнившим учетную информацию, будет отправлена в Службу "ASAN".

Государственная налоговая служба продолжает расследования по учетно-базовой информации налогоплательщиков, в результате которых было установлено, что есть неточности в учетной информации ряда налогоплательщиков по основным и дополнительным направлениям деятельности, и, несмотря на предупреждения, до сегодняшнего дня эта информация не исправлена.

Если будут установлены налогоплательщики, работающие в неразрешенных сферах, зарегистрированные в системе разрешений, с изменением учетной информацию, их разрешения будут аннулированы.

По этой причине предпринимателям следует внимательно относиться к своей учетной информации, устранять существующие недостатки.

Дополнительную информацию о получении разрешений в период особого карантинного режима можно получить по следующим ссыдкам:

https://economy.gov.az/article/xususi-karantin-rejiminin-sertleshdirilmesi-dovrunde-icazelerin-alinmasi/31061

https://www.taxes.gov.az/az/page/xususi-karantin-rejiminin-sertlesdirilmesi-dovrunde-icazelerin-alinmasi

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)