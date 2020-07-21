ПО "Азеригаз" в 2020 году газифицировало 14 новых жилых массивов

БАКУ /Trend/ - Производственное объединение "Азеригаз" опубликовало отчет по итогам деятельности в первой половине 2020 года.

Как сообщили во вторник Trend в "Азеригаз", отчет был обсужден в ходе заседания в режиме онлайн, с участием руководящего состава, с главами подведомственных департаментов, управлений и отделов, региональных управлений, охватывающих Баку и Сумгайыт, а также отдельные регионы страны.

Генеральный директор ПО Руслан Алиев сказал, что в январе-июне результаты в целом были удовлетворительными. Вместе с тем он отметил ряд важных вопросов, которые необходимо решить без промедления. Алиев отметил, что в период особого карантинного режима в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) ПО работало в усиленном режиме, а обращения абонентов удовлетворялись вовремя и безукоризненно.

Далее отдельные представители "Азеригаз" представили детальный отчет, охватывающий первую половину 2020 года. Было отмечено, что для нормального газоснабжения в 2020 году предусматривается принять в сеть 6 738 500 000 кубометров газа, из которых 3 978 300 000 кубометров уже приняты за отчетный период. По сравнению с прошлым годом, принято на 40 700 000 кубометров газа больше, что связано с регистрацией 36 564 новых абонентов, а также с открытием новых производственных участков, в частности парников. Помимо этого, с учетом того, что в период карантина большинство абонентов оставались дома, порой, в холодные времена наблюдался рост в объеме потребления. В целом, на первое июля в ПО среди населения зарегистрировано 2 284 980 абонентов.

По сравнению с показателями первой половины прошлого года, в этом году зафиксировано снижение потерь газа на 1,3 процента. Это было достигнуто благодаря работам по обновлению и другими нововведениями. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в первой половине этого года на 1 699 случаев снизилось число незаконных вмешательств в газовые линии и счетчики.

За прошедшие шесть месяцев были газифицированы 14 новых жилых массивов. В 27 новых жилых массивах в 30 населенных пунктах работы по газификации продолжаются. За отчетный период проложено 583,1 километра газовых линий, установлено 57 газорегуляторов, 58 задвижек и затворов различного диаметра. По плану в 386 из 1 125 газовых линиях проведена проверка герметичности. За первую половину 2020 года проведен технический осмотр 41 979,5 метра наземных и 111 748,3 метра подземных газопроводов. Помимо этого, 96 942 счетчиков прошли государственную проверку, что составляет 66 процентов от общего плана, предусмотренного на 2020 год.

За отчетный период в отдел "104 - Оперативное обслуживание" поступило 574 697 обращений. Расширены возможности для оперативного рассмотрения обращений, взяты на работу еще девять сотрудников. Согласно результатам опроса, проведенного в социальных сетях с целью оценки деятельности "104 Оперативное обслуживание", порядка 82-91 процента респондентов выразили удовлетворенность предоставленными услугами. За первую половину 2020 года рассмотрено 121 733 обращения, поступивших через "ASAN Коммунал", "Служба ASAN" и другие центры.

(Текст: Турал Гараджаев)