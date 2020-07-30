Госслужба автомобильного транспорта Азербайджана о влиянии пандемии на пассажироперевозки

Экономика 30 июля 2020 17:38 (UTC+04:00)
Госслужба автомобильного транспорта Азербайджана о влиянии пандемии на пассажироперевозки

БАКУ /Trend/ - В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и постановлениями Оперативного штаба при Кабинете министров с целью сведения к минимуму возможных контактов между людьми и предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане был принят ряд мер по ограничению передвижения населения.

Как сообщили в четверг Trend в отделе по связям с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий, в обычных условиях ежедневно перевозилось два миллиона 56 тысяч пассажиров.

В связи с рядом ограничений, введенных в стране с третьего марта этого года, в городских, междугородних перевозках был зафиксирован спад на 21 процент, а ежедневный пассажиропоток сократился до 1 миллиона 624 тысяч человек.

В связи с постановлением Оперативного штаба при Кабинете министров от 23 марта, которое предусматривало полное прекращение пассажироперевозок между районами и городами республики, за исключением Баку, Сумгайыта и Абшеронского района, а также передвижение людей, ранее имевших на это разрешение до 20 апреля, показатели пассажироперевозок до 80 процентов.

В обычные дни пассажироперевозки в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе осуществлялись 12 юридическими и 13 физическими лицами. Так, в направлении Баку-Сумгайыт курсировали 68 автобусов по восьми маршрутным линиями, в направлении Баку-Абшеронский район - 66 автобусов по 13 маршрутным линиям, и в направлении Сумгайыт - Абшеронский район - 61 автобус по девяти маршрутным линиям. То есть в целом по 30 маршрутным линиями работали 195 автобусов.

В связи со снижением потока пассажиров между Баку, Сумгайытом и Абшеронским районом по причине введенных ограничений, число автобусов было приведено в соответствие с сократившимся пассажирским потоком. Так в период особого режима карантина пассажироперевозки в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе осуществлялись семью юридическими и 13 физическими лицами. В соответствии с этим в направлении Баку-Сумгайыт курсировали 32 автобуса по восьми маршрутным линиями, в направлении Баку-Абшеронский район - 53 автобуса по 13 маршрутным линиям, и в направлении Сумгайыт - Абшеронский район - 54 автобуса по девяти маршрутным линиям. То есть в целом по 30 маршрутным линиями эксплуатировались 139 автобусов.

Между Баку, Сумгайытом и Абшеронским районом в апреле было перевезено 497 885, в мае - 674 310, в июне - 590 020 и в июле 417 070 пассажиров, в целом - 2 179 285 пассажиров.

В Госслужбе отметили, что начиная с апреля было проведено 86 650 мониторингов, в ходе которых было выявлено 10 268 недостатков. Соотношение проведенных мониторингов к выявленным недостаткам составило порядка 11,8 процента. В основном недостатки были связаны с обеспечением работников защитными средствами и дезинфектантами (18106 мониторингов, 956 недостатков), размещением информативных плакатов на остановках и в транспортных средствах в связи с необходимостью реже использовать общественный транспорт и соблюдать социальную дистанцию (10581 мониторинг, 1045 недостатков), размещением баннеров и плакатов в связи с необходимостью ношения медицинских масок и соблюдения социальной дистанции (95 мониторингов на восьми автовокзалах и автостанциях, деятельность которых разрешена, шесть недостатков), установкой прозрачной перегородки в автобусах для недопущения контакта водителей с пассажирами (11868 мониторингов, 1015 недостатков), в связи с тем, чтобы пассажиры, пользующиеся такси, сидели на задних сиденьях (12844 мониторинга, 3257 недостатков), установкой прозрачной перегородки между водителем такси и пассажиром (12790 мониторингов, 1790 недостатков), а также в связи с дезинфекцией автобусов и такси (20375 мониторингов, 2199 недостатков).

Госслужбой также была организована выдача "Знака отличия" в районных и городских отделах ООО "Азерпочт" для допуска к автомобильным пассажиро- и грузоперевозкам. В то же время Агентством в систему портала icazə.e-gov.az была внесена информация о 6 224 транспортных средствах, предоставляющих услуги такси, и 6 332 транспортных средствах, осуществляющих грузоперевозки.

Начиная с четвертого марта горячая линия Государственной службы автомобильного транспорта (012) 566-52-58 работала в круглосуточном режиме семь дней в неделю. В то же время, для обеспечения оперативности предоставления необходимых материалов была задействована линия в WhatsApp. В целом с четвертого марта в Госслужбу поступило 4168 обращений. В настоящее время в течение суток ежедневно поступает 25-30 обращений.

Наряду с этим в Госслужбе отметили, что возобновление пассажироперевозок и деятельности автовокзалов, автостанций будет обеспечено Государственной службой автомобильного транспорта поэтапно на основании постановлений Оперативного штаба при Кабинете министров.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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