Названа сумма выплат по соцобеспечению в Азербайджане в июле

БАКУ /Trend/ - В июле Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана осуществил выплаты по социальному обеспечению 2,3 миллиона человек.

Как сообщили Trend в четверг в ведомстве, 1 260 человек получили пенсии, 423 000 человек - пособия, 298 000 человек - стипендии, 350 000 человек (85 000 семей) получили адресную государственную социальную помощь.

В июле числа получателей социальных пособий было больше на 3,3 процента, или 73 000 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В прошлом месяце на финансирование пенсий, пособий, стипендий и адресной социальной помощи было направлено 468 миллионов манатов, что на 24,1 процента, или на 91 миллион манатов больше, чем в июле 2019 года.

(Текст: Жаля Гасымова)