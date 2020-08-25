Эксперт о замене старых автомобилей в Азербайджане на новые

БАКУ /Trend/ - Сегодня около 55-60 процентов автопарка в Азербайджане составляют старые автомобили, то есть автомобили, срок эксплуатации которых составляют 15 и более лет.

Об этом во вторник сказал Trend эксперт по эксперт по вопросам транспорта Аршад Гусейнов.

По его словам, при попадании в ДТП старых автомобилей смертность на порядок выше.

"При попадании в ДТП в новых машинах люди получают меньше травм. Однако в автомобилях, которые уже изжили свое, в ДТП аналогичного характера летальные исходы наблюдаются чаще", - отметил Гусейнов.

Эксперт отметил, что с этой точки зрения стимулирование импорта гибридных и электромобилей может сыграть важную роль в замене старых автомобилей в Азербайджане на новые.

Аршад Гусейнов подчеркнул, что если с гибридных автомобилей, импортируемых в страну, не будут взимать акцизы, уменьшаются таможенные пошлины и налог на добавленную стоимость, то цена этих автомобилей упадет как минимум на 40 процентов.

"Для электромобилей действительно существуют серьезные таможенные льготы. Однако было бы лучше на время отменить таможенные пошлины. В настоящее время электромобили не облагаются акцизом и НДС, а облагаются 15-процентной таможенной пошлиной, но лучше вообще ее не применять. В этом случае импорт этих автомобилей в страну обретет массовый характер", - сказал Гусейнов.

Он добавил, что гибридные и электрические автомобили также более практичные с точки зрения экологии.

"Старые автомобили больше загрязняют окружающую среду, а гибридные и электромобили обладают преимуществом в этом плане. Стимулировать импорт гибридных и электромобилей предлагают многие, а также различные государственные учреждения, в частности эту инициативу поддерживает министерство экологии и природных ресурсов", - подытожил Аршад Гусейнов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)