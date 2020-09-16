Глава ФРС считает, что некоторым секторам экономики США будет очень трудно восстановиться

Ряду секторов экономики США будет очень трудно восстановиться, пока не начнется широкое применение вакцины от коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сказал глава ФРС.

Экономика США за последние два месяца восстанавливалась более высокими темпами, чем ожидалось, заявил он.