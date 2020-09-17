В Азербайджане расширяется использование ирригационных систем в фермерских хозяйствах

БАКУ /Trend/ - "Использование современных ирригационных систем снижает затраты фермеров и себестоимость продукции. Производя продукцию по более низкой цене, фермер не только преуспевает в ценовой конкуренции на рынках, но и зарабатывает больше".

Об этом Trend сообщил заведующий отделом по связям с общественностью и информационного обеспечения министерства сельского хозяйства Азербайджана Вугар Гусейнов.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане существует большой интерес к использованию современных систем капельного орошения в интенсивном садоводстве:

«Одним из главных условий интенсивности садоводства является установка системы капельного орошения в саду. Площадь интенсивных садов в стране расширяется, фермеры строят современные оросительные системы в садах при государственной поддержке. Современные оросительные системы имеют ряд экономических преимуществ: обеспечивают деревья необходимым количеством минералов, снижают расход удобрений и лекарств, устраняют проблему сорняков, предотвращают засоление и эрозию почвы. А главное, урожайность садов, оборудованных такими системами, в 4-6 раз выше, чем у обычных садов. Каждый из этих факторов снижает стоимость производства, поэтому нашим фермерам рекомендуется использовать современные системы капельного орошения в садах», - сказал он.

Представитель министерства отметил, что для расширения интенсивных садов и увеличения экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции государство включило современные ирригационные системы в льготную категорию:

«Наши фермеры могут воспользоваться государственной скидкой, чтобы получить современные ирригационные системы с 20-процентным первоначальным взносом. 40 процентов оборудования оплачивает государство, а остальные 40 процентов ссуды предоставляются банками сроком на 5 лет. Основная часть ссуды выплачивается фермерами, а государство выплачивает проценты в течение пяти лет».

(Текст: Жаля Гасымова)