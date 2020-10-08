Микаил Джаббаров: Агрессорская политика Армении чинит серьезные препятствия экономическому сотрудничеству в регионе (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Агрессорская политика Армении чинит серьезные препятствия экономическому сотрудничеству в регионе.

Об этом министр экономики Азербайджана, директор от азербайджанской стороны Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Микаил Джаббаров сказал, выступая на пленарной сессии в рамках 29-го ежегодного заседания Совета директоров ЕБРР, проведенного в формате видеоконференции с участием представителей стран-членов ЕБРР и международных организаций, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

«С 27 сентября Армения начала осуществлять очередные провокации против Азербайджана. Главная цель этой страны-агрессора - гражданское население и объекты. Для обеспечения безопасности своих граждан Азербайджан в рамках международного гуманитарного права ведет на своей территории контрнаступательную операцию. Оккупация армянскими вооруженными силами Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов Азербайджана является реальной угрозой для мира и безопасности в регионе», - сказал он.

Министр экономики Азербайджана подчеркнул, что мировая общественность должна продемонстрировать принципиальную позицию, опирающуюся на международное право и международные нормы, решительно осудить провокации Армении против Азербайджана, заставить страну-оккупанта соблюдать международное право, обязательства, взятые ею в рамках гуманитарного права.

Говоря о значении развития связей Азербайджана с ЕБРР, Джаббаров отметил, что банк является надежным и важным партнером для страны. Присоединившись к сообществу стран-доноров ЕБРР в ноябре 2019 года, Азербайджан еще больше укрепил партнерство с ЕБРР.

Также министр рассказал о широкомасштабных мерах социальной и экономической поддержки, проводимых для уменьшения влияния пандемии коронавируса на азербайджанскую экономику, о том, что в постпандемический период основным приоритетом определено развитие цифровой экономики, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, строительной горнорудной, нефтехимической, транспортно-логистической, торговой, туристической сфер, сферы ИКТ и др.

Было отмечено, что Азербайджан обладает достаточными ресурсами, чтобы адекватно встретить новые вызовы, а также ценит меры поддержки, предлагаемые международными финансовыми институтами, в том числе ЕБРР, и в этом контексте следует особо отметить «Пакет солидарности» ЕБРР.

На заседании состоялся обмен мнениями о стратегических направлениях ЕБРР, были утверждены рамки стратегии и капитала на 2021-2025 гг, определен институциональный состав Совета директоров ЕБРР на следующий год.

Представители Азербайджана приняли участие также в других мероприятиях в рамках 29-го ежегодного заседания Совета директоров ЕБРР.

(Текст: Кямаля Сеидова)