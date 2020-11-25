Компания ЛУКОЙЛ заинтересована в дальнейшем расширении сотрудничества с SOCAR

БАКУ/Trend/ - 24 ноября состоялась встреча между президентом азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и президентом российской компании ЛУКОЙЛ Вагитом Алекперовым, сообщает в среду Trend со ссылкой на SOCAR.

Как отмечается, во встрече приняли участие вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров и начальник управления инвестициями Вагиф Алиев.

Стороны обсудили вопрос о долгосрочном сотрудничестве между ЛУКОЙЛом и SOCAR, высоко оценили участие ЛУКОЙЛа в проектах Азербайджана, обсудили дальнейшее сотрудничество в структурах «Нахчыван» и «Гошадаш».

Алекперов отметил заинтересованность в расширении действующего сотрудничества, а также о возможном участии компании ЛУКОЙЛ в других проектах в сфере нефтегазовой разведки и добычи в Азербайджане.

Напомним, что ПАО "ЛУКОЙЛ" работает в нефтегазовом секторе Азербайджана с 1994 года, когда компания вошла в свой первый международный проект по разработке нефтяного месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", одного из крупнейших месторождений в азербайджанском секторе Каспия. "ЛУКОЙЛ" стала первой из крупных российских бизнес-структур, начавших свою деятельность в Азербайджане.