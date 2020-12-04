В Азербайджане 43 объекта общепита нарушили требования карантина по коронавирусу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С целью контроля над выполнением методических указаний Кабмина Азербайджана по профилактике коронавируса (COVID-19) Агентство пищевой безопасности (АПБ) провело 901 мониторинг в 488 объектах общепита Баку, Сумгайыта, Абшеронского района, а также Гянджи, Шамкира, Сабирабада, Агстафы, Мингячевира, где наблюдается рост случаев заражения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

В 43 объектах были выявлены факты грубого нарушения требований карантина. В отношении этих объектов были приняты административные меры в рамках законодательства.

Отметим, что Агентство пищевой безопасности продолжает контролирующие меры в объектах общепита Баку и других регионов.

(Текст: Кямаля Сеидова)