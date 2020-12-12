Разработана социально-экономическая концепция восстановления освобожденных территорий Азербайджана - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - По поручению главы государства соответствующими структурами, в том числе министерством экономики, разработана социально-экономическая концепция восстановления освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, документ находится на стадии обсуждений, после чего будет представлен правительству.