Разработана социально-экономическая концепция восстановления освобожденных территорий Азербайджана - Микаил Джаббаров
БАКУ /Trend/ - По поручению главы государства соответствующими структурами, в том числе министерством экономики, разработана социально-экономическая концепция восстановления освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.
Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров.
По его словам, документ находится на стадии обсуждений, после чего будет представлен правительству.
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Разработана социально-экономическая концепция восстановления освобожденных территорий Азербайджана - Микаил Джаббаров
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