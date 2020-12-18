В Азербайджане освобождение обязательного медстрахования от НДС продлевается еще на один год

БАКУ /Trend/ - Освобождение обязательного медицинского страхования (ОМС) от налога на добавленную стоимость (НДС) продлевается еще на один год.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в изменениях в Налоговый кодекс Азербайджана, которые обсуждались сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

После обсуждений изменение было вынесено на голосование и принято.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Зейни Джафаров)