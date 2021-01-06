В Азербайджане усиливается контроль над необоснованным завышением цен

БАКУ /Trend/ - Тарифы на розничные цены на бензин АИ-92 и дизельное топливо скорректированы, и с 5 января уже действуют новые тарифы. Учитывая влияние роста стоимости дизельного топлива на деятельность в сфере сельского хозяйства, государственные субсидии будут увеличены.

Как сообщили в среду Trend в Государственной службе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана, для своевременного выявления и предотвращения необоснованного завышения цен Госслужба повысила интенсивность регулярных мониторингов.

Госслужба напоминает предпринимателям, что в случае выявления нарушений будут приняты предусмотренные законодательством меры, вплоть до направления собранных по делу материалов в правоохранительные органы.

При выявлении случаев злоупотреблений, необоснованного повышения цен на потребительском рынке потребители могут обратиться в Госслужбу по телефонам: 498-15-01, 498-15-04.

(Текст: Турал Гараджаев)