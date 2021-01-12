БТА работает над реализацией возможностей безналичного пополнения BakiKart

БАКУ /Trend/ - Бакинским транспортным агентством (БТА) ведутся работы по интеграции возможностей пополнения проездных карт (BakiKart) безналичным способом, сказал Trend во вторник глава пресс-службы БТА Маис Агаев.

По его словам, работа в этом направлении началась в 2020 году, сроки завершения проекта пока неизвестны.

Отметим, что проездная карта BakiKart предоставляет жителям и гостям столицы возможность оплачивать услуги общественного транспорта.

Агаев отметил, что на бесконтактную оплату будут переведены все автобусы, которые Азербайджан импортирует из Турции в количестве 320 единиц. Также планируется перевести на бесконтактную оплату ряд автобусных маршрутов, где еще применяется метод наличной оплаты.

Напомним, что для обеспечения удобства граждан, в целях предоставления им качественных и безопасных услуг в области пассажироперевозок продолжается обновление автобусного парка БТА, в связи с чем в Азербайджан будут доставлены еще 320 новых автобусов турецкого производства.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev