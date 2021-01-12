В Азербайджане освобожден от таможенной пошлины ввоз комплектующих для велосипедов

БАКУ /Trend/ - В связи с продлением срока действия постановления Кабмина №471 от 10 декабря 2019 года «О внесении изменений в «Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин», утверждённого постановлением №500 от 17 ноября 2017 года, на два года освобожден от таможенной пошлины ввоз в страну комплектующих для велосипедов, сообщает во вторник Trend.

Решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Подписание документа нацелено на поддержку отечественного производства и развитие промышленного потенциала регионов страны.

(Текст: Кямаля Сеидова)