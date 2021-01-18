Начальник DANX о проделанной работе в транспортном секторе Азербайджана за 2020 год

Экономика 18 января 2021 17:53 (UTC+04:00)
Начальник DANX о проделанной работе в транспортном секторе Азербайджана за 2020 год

БАКУ/Trend/ - Начальник Государственной службы автомобильного транспорта (DANX) Азербайджана при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Хабиб Гасанов рассказал Trend о проделанной работе в транспортном секторе Азербайджана за 2020 год.

По его словам, с 00:00 часов 24 марта 2020 года в целях предотвращения распространения коронавируса в Азербайджане на основании решения Кабинета министров было введено ограничение на межрайонные и международные пассажироперевозки.

"В целях обеспечения исполнения соответствующего распоряжения Кабинета министров Азербайджана "Об утверждении плана действий по предотвращению распространения нового коронавируса в Азербайджане" DANX принял соответствующие меры по профилактике коронавирусной болезни, в рамках которых необходимо было обеспечить выполнение дезинфекционных работ соответствующими перевозчиками на автовокзалах (автостанциях), осуществляющих пассажирские перевозки внутри страны, включая ежедневную дезинфекцию территории автовокзала (автостанций), зала ожидания, служебных помещений, культурно-бытовых и санитарно-гигиенических зон, а также принять неотложные меры в области профилактики заболевания. Было дано соответствующее письменное поручение в связи с составлением актов о проведении ежедневных дезинфекционных работ под контролем DANX c предоставлением официальной информации", – сказал Гасанов.

Он отметил, что в соответствии с мерами по предотвращению распространения короновирусной инфекции DANX в рамках своего контроля с апреля 2020 года по настоящее время провел 165,763 тысячи мониторингов и выявил 13,341 тысячи недочетов. Доля выявленных нарушений во время мониторингов составила около восьми процентов от общего числа запросов.

"Во время мониторингов проверялось обеспечение работников защитными и дезинфицирующими средствами (мониторингов – 39673, нарушений – 1020), размещение на остановках и в транспортных средствах плакатов, призывающих меньше пользоваться транспортом, ходить пешком и соблюдать дистанцию (мониторингов – 18630, нарушений – 1162), размещение информации, требующей от граждан носить медицинские маски и информирующей о необходимости поддержания социальной дистанции (мониторингов – 142, нарушений – 11), установка прозрачных перегородок перевозчиками для исключения физического контакта водителя с пассажирами в автобусах (мониторингов – 21176, нарушений – 1177), перевозка пассажиров исключительно на задних сиденьях (мониторингов – 23392, нарушений – 5111)", – добавил начальник DANX.

"В сфере грузоперевозок, услуг такси, междугородних и внутригородских пассажироперевозок в Азербайджане не было предусмотрено никаких ограничений. Показатели по международным пассажирским перевозкам охватывают первый квартал 2020 года, а грузовые перевозки автотранспортом, услуги такси, междугородние и внутригородские регулярные пассажирские перевозки –весь 2020 год.

В течение 2020 года в направлении Баку - Сумгайыт - Абшерон эксплуатировалось 150 автобусов: в направлении Баку - Сумгайыт – 35 автобусов, в направлении Баку - Абшерон – 58 автобусов, в направлении Сумгайыт - Абшерон – 57 автобусов.

Всего за 2020 год по указанным направлениям было перевезено 8,235 миллиона пассажиров: в направлении Баку - Сумгайыт – 1,566 миллиона пассажиров, Баку - Абшерон – 3,402 миллиона пассажиров, Сумгайыт - Абшерон – 3,267 миллиона пассажиров. В городах и районах Азербайджана, с учетом внутригородских и внутрирайонных пассажироперевозок, по 355 направлениям эксплуатировалось 1030 автобусов и перевезено свыше 2,8 миллиарда пассажиров", – сказал Гасанов.

Он отметил, что в соответствии с соглашениями о международных автомобильных перевозках, заключенных между правительствами Азербайджана и России, Грузии, Турции, Ирана, обеспечено оформление регулярных международных автобусных маршрутов, по которым осуществляются пассажирские перевозки по 34 направлениям. В частности, организованы поездки в Россию по 13 направлениям, в Грузию – по 12-ти, в Турцию – по 3-м, в Иран – по 5-ти, в Ирак – по одному направлению. Для международных пассажирских перевозок в первом квартале 2020 года было оформлено 1,2 тысяч бланков разрешения.

"Другим важным направлением перевозок являются грузовые автоперевозки. Во время ограничительных мер в Азербайджане не было введено никаких ограничений как на внутренние, так и на международные грузоперевозки. Международные и внутренние перевозки грузов были обеспечены при условии соблюдения соответствующих норм и правил", – добавил Хабиб Гасанов.

В целом, для осуществления международных перевозок с зарубежными странами было оформлено следующее количество бланков разрешения:

– въезд, выезд и транзитный проезд – 155,325 тысячи штук;

– транзит доставки груза в/из Азербайджана в третью страну – 16,060 тысячи штук;

– многосторонние разрешения (сроком на год) – 1,2 тысячи штук;

– многосторонние разрешения (сроком на месяц) – 240 штук.

Кроме того, начальник Госслужбы отметил, что в течение года транзитом через территорию Азербайджана прошло 58,907 тысячи иностранных грузовых автотранспортных средств. Местными национальными перевозчиками транзитом через территории других государств было перевезено около двух миллионов тонн грузов.

"За 2020 год по 97,031 тысячи выданных бланков разрешений местным компаниям и перевозчикам в государственный бюджет Азербайджана поступило свыше 3,5 миллиона манатов.

За этот же период, Госслужбой автотранспорта Азербайджана и ее местными структурами было составлено 803 протокола по делам об административных правонарушениях. По 112-ти из них были приняты решения по направлению в соответствующие суды", – сказал он.

Начальник DANX сказал, что в период особого карантинного режима 10,232 тысячи водителям такси было разрешено оказание услуг по перевозке пассажиров, 9,086 тысячи водителям – по перевозке грузов.

За отчетный период по выданным 104,828 тысячи знакам отличия был уплачен налог в размере свыше 1,8 миллиона манатов. Таким образом, было выдано 13,078 тысячи знаков на предоставление внутригородских услуг, 4,683 тысячи знаков – для междугородных перевозок, 16,426 тысячи знаков – для деятельности такси, 63,656 тысячи знаков – для грузовых перевозок, а также 2,652 тысячи заказных и 4,333 тысячи специальных знаков отличия.

В службу поддержки DANX через ее официальный сайт и страницу в Facebook в течение прошлого года поступило 18,650 тысячи обращений.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Надир Насиров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Египет планирует выйти на самообеспечение нефтепродуктами к 2023 году
Египет планирует выйти на самообеспечение нефтепродуктами к 2023 году
ОАЭ отсрочили соглашение о безвизовом сообщении с Израилем
ОАЭ отсрочили соглашение о безвизовом сообщении с Израилем
Эмир Кувейта принял отставку правительства
Эмир Кувейта принял отставку правительства
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане еще 503 человека излечились от COVİD-19, выявлено 188 новых случаев заражения Общество 18:38
Турецкие и азербайджанские бизнесмены осуществят совместные проекты по возрождению Карабаха Политика 18:34
Милли Меджлис проведет слушания в связи с актом амнистии Политика 18:24
Сальдо торгового баланса Азербайджана с Турцией в 2020 году осталось положительным Бизнес 18:22
Работы по установке опорного блока месторождения «Карабах» продолжаются Энергетика 18:18
Газпром раскрывает объем газа, импортируемого Грузией из России Энергетика 18:16
SOCAR о новых перспективных источниках для «Южного газового коридора» Энергетика 18:12
Между Азербайджаном и Ираном подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере железных дорог Экономика 18:06
По случаю годовщины трагедии 20 Января в Баку будет изменен маршрут движения некоторых автобусов Общество 18:02
В Баку проводится вакцинация (ФОТО/ВИДЕО) Общество 18:02
Подписана дорожная карта сотрудничества по проекту Lapis-Lazuli Транспорт 18:00
Минобороны Азербайджана представило обновленный список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне Политика 17:56
Таиланд введет туристический сбор Другие страны 17:55
Египет планирует выйти на самообеспечение нефтепродуктами к 2023 году Арабские страны 17:54
ПО "Азеригаз" переходит на усиленный режим Общество 17:53
Начальник DANX о проделанной работе в транспортном секторе Азербайджана за 2020 год Экономика 17:53
AccessBank предлагает предпринимателям кредит с низкой процентной ставкой Экономика 17:50
Неблагоприятные погодные условия серьезно препятствуют тушению пожара в Гирканском национальном парке - МЧС (ВИДЕО) Происшествия 17:45
В этом году в Азербайджане предусматривается открытие еще 4 центров DOST - министр соцзащиты Экономика 17:43
ОАЭ отсрочили соглашение о безвизовом сообщении с Израилем Арабские страны 17:42
Возможны взаимные инвестиции в сферу железнодорожной инфраструктуры между Туркменистаном и Испанией Бизнес 17:37
Состояние народного артиста Эльдара Гулиева тяжелое – Союз кинематографистов Азербайджанской Республики Социум 17:35
К началу 2021 года увеличилось долевое участие фруктов и орехов в общем экспорте Азербайджана Бизнес 17:25
Ханлар Ахмедов и Намиг Дадашов рассказали о создании бюстов, возвращенных в Шушу: Перед домом Бюльбюля был еще памятник юному вокалисту (ФОТО) Интервью 17:17
Воду карабахских рек можно считать самой качественной в Азербайджане – доктор наук Экономика 16:58
Представлен график работы поездов Баку-Сумгайыт на 20 января Общество 16:52
Обнародованы основные экспортно-импортные данные между Туркменистаном и Испанией Бизнес 16:47
На Аллее шехидов идут последние подготовительные работы (ФОТО) Общество 16:42
SOCAR Polymer стал крупнейшим импортером в России в 2020 году Бизнес 16:41
Президент Ильхам Алиев: 2021 год также уже начинается с побед Политика 16:40
Президент Ильхам Алиев: Пусть никто не считает себя неприкосновенным Политика 16:38
Государственный и внешний долг Азербайджана является одним из наименьших на пространстве СНГ Финансы 16:37
В Азербайджане будет проведен экзамен для желающих досрочно окончить школу Общество 16:30
Президент Ильхам Алиев: Война уже закончилась, нагорно-карабахский конфликт также остался в истории Политика 16:29
Президент Ильхам Алиев: На освобожденных землях все должно осуществляться правильно и по плану Политика 16:27
Президент Ильхам Алиев: Восстановление Карабахского региона сегодня занимает особое место в моей деятельности Политика 16:24
SOCAR об экспорте сырой нефти на внешние рынки в 2020 году Энергетика 16:23
Президент Ильхам Алиев: Промышленный, сельскохозяйственный, ненефтяной сектор, экспортные возможности, сокращение зависимости от импорта – все эти факторы создали сегодняшнюю новую реальность Политика 16:23
Телеканалу CBC выдана бессрочная лицензия на вещание в Карабахе Общество 16:14
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент двух заводов и открыл предприятие по производству листового стекла в Сумгайытском химическом промышленном парке (ФОТО/ВИДЕО) Политика 16:13
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 110 Грузия 16:07
Начало вакцинации в Азербайджане не означает завершения пандемии коронавируса - депутат Общество 16:06
В Узбекистан доставят 100 тысяч доз вакцины Pfizer/Biotech Узбекистан 16:05
SOCAR обнародовала объем добычи сырой нефти в Азербайджане в минувшем году Энергетика 15:48
О причинах подорожания граната в Азербайджане Общество 15:43
В Казахстане расширен перечень видов деятельности нескольких СЭЗ Казахстан 15:37
Некоторые заявления армянских официальных лиц, наверное, вызывают напряженность – Лавров Нагорно-карабахский конфликт 15:37
Перенесшие коронавирус медработники не будут вакцинированы - главврач бакинской поликлиники Общество 15:35
Добыча природного газа в Азербайджане в 2020 году увеличилась Энергетика 15:24
Центробанк в течение 2021 года улучшит банковскую инфраструктуру в регионах Азербайджана Финансы 15:19
Вакцинация может предотвратить негативное влияние коронавируса на экономику Азербайджана в 2021 году Бизнес 15:15
Комиссия при Кабмине Азербайджана обсудила вопросы соцподдержки военнослужащих, раненых на войне Общество 15:14
Туркменская хлопкопрядильная фабрика обнародовала объемы выпущенной продукции за 2020 год Бизнес 15:01
Освобождение территорий Азербайджана привело к появлению новых экономических реалий Бизнес 15:01
"Туркменгаз" повторно объявляет тендер на техническое обслуживание компрессоров Тендеры 15:01
Эмир Кувейта принял отставку правительства Арабские страны 14:59
Туркменская швейная фабрика назвала годовые производственные показатели Бизнес 14:58
Министр здравоохранения Армении написал заявление об отставке Армения 14:54
В ближайшие месяцы в Азербайджане откроются еще 4 реабилитационных и социальных учреждения Общество 14:49
Над Азербайджаном пройдет холодный атмосферный фронт - гидрометслужба Общество 14:46
Карабахнаме - страницы истории. Триптих Арифа Гусейнова - расстрелянные бюсты выдающихся личностей, возвращенные в Шушу (ФОТО) Культура 14:45
ВОЗ считает, что перспективы равного доступа к вакцинам от COVID-19 оказались под угрозой Европа 14:41
В трехстороннем заявлении по Карабаху нет никаких «секретных приложений» - Лавров Нагорно-карабахский конфликт 14:40
В Азербайджане расширен охват участников Отечественной войны программой самозанятости Общество 14:35
С армянской стороны списки военнопленных были предоставлены не сразу и не полностью - Лавров Нагорно-карабахский конфликт 14:34
Азербайджан будет одной из первых стран, покончивших с пандемией -Заур Алиев (ФОТО) Общество 14:34
Для обеспечения жильем семей шехидов проводятся уточнения по ряду направлений - Анар Керимов Общество 14:26
Предпринимателям транспортного сектора Азербайджана было выдано свыше 100 тыс. знаков отличия Экономика 14:26
Азербайджан в 2020 году сократил внешнеторговый оборот напитков Бизнес 14:25
Увеличился объем кредитования промышленного и производственного сектора Азербайджана Финансы 14:22
В Тегеране проходит заседание азербайджано-иранской межправкомиссии Экономика 14:18
Еще одно новшество в экосистеме Azer Turk Bank Экономика 14:17
Госслужба обратилась к пребывающим и проживающим в Азербайджане иностранцам Общество 14:14
Вакцинация в Азербайджане проводится на добровольной основе Общество 14:06
В Баку ожидается снег Общество 14:03
ОАО "Азеришыг" перешло на усиленный режим работы в связи с ожидаемой нестабильной погодой в Азербайджане Общество 13:58
В Азербайджане увеличится размер пенсий Общество 13:54
Вакцинация - самый эффективный способ защититься от инфекционных болезней - Акиф Гурбанов Общество 13:54
Региональный директор компании CISCO о внедрении в Баку современной модели городского освещения ИКТ 13:53
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) Культура 13:51
В эксплуатацию введена вспомогательная двухполосная дорога до города Шуша (ФОТО) Общество 13:39
Китайская национальная нефтегазовая корпорация готова к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном Энергетика 13:38
Большинство расчетов по импортным операциям Азербайджана реализовано посредством свободной конвертируемой валюты Бизнес 13:23
Автомобильным транспортом по всем городам Азербайджана было перевезено свыше 28 млн пассажиров Экономика 13:18
Парижскую биржу впервые в ее истории возглавит женщина Европа 13:18
Минэкономики Азербайджана огласило объем налоговых поступлений в госбюджет за 2020 год Финансы 13:15
Минсвязи реализовало очередной проект в регионах Азербайджана (ФОТО) ИКТ 13:10
Израиль может внести вклад в процесс восстановления в Карабахе - мнение Политика 13:04
Село Мердинли Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) Общество 12:56
Объем экспортных ж/д грузоперевозок Азербайджана незначительно возрос Транспорт 12:48
В Туркменистане введено в строй новое здание регионального отдела пожарной безопасности Строительство 12:43
Импорт продукции воздушным транспортом в Азербайджане в 2020 г. значительно сократился Транспорт 12:37
Аэропорт в Узбекистане продлил тендер на закупку зарядных устройств Тендеры 12:30
В 2020 году Азербайджан осуществил грузоперевозки на более чем $24 млрд Транспорт 12:27
Аэропорт в Узбекистане продлил тендер на закупку стройматериалов Тендеры 12:21
В России за сутки выявили 22 857 подтвержденных случаев заражения коронавирусом Россия 12:19
С завтрашнего вечера в Баку похолодает, ожидается снег Общество 12:18
Более 40 проектов одобрено к финансированию в деловом центре Казахстана Казахстан 12:17
Применяемая в Азербайджане вакцина самая безопасная и эффективная - Огтай Ширалиев (ФОТО) Общество 12:08
Ректор БВШН встретился с сотрудником, участвовавшим в Отечественной войне Общество 12:07
Все новости