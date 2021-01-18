Начальник DANX о проделанной работе в транспортном секторе Азербайджана за 2020 год

БАКУ/Trend/ - Начальник Государственной службы автомобильного транспорта (DANX) Азербайджана при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Хабиб Гасанов рассказал Trend о проделанной работе в транспортном секторе Азербайджана за 2020 год.

По его словам, с 00:00 часов 24 марта 2020 года в целях предотвращения распространения коронавируса в Азербайджане на основании решения Кабинета министров было введено ограничение на межрайонные и международные пассажироперевозки.

"В целях обеспечения исполнения соответствующего распоряжения Кабинета министров Азербайджана "Об утверждении плана действий по предотвращению распространения нового коронавируса в Азербайджане" DANX принял соответствующие меры по профилактике коронавирусной болезни, в рамках которых необходимо было обеспечить выполнение дезинфекционных работ соответствующими перевозчиками на автовокзалах (автостанциях), осуществляющих пассажирские перевозки внутри страны, включая ежедневную дезинфекцию территории автовокзала (автостанций), зала ожидания, служебных помещений, культурно-бытовых и санитарно-гигиенических зон, а также принять неотложные меры в области профилактики заболевания. Было дано соответствующее письменное поручение в связи с составлением актов о проведении ежедневных дезинфекционных работ под контролем DANX c предоставлением официальной информации", – сказал Гасанов.

Он отметил, что в соответствии с мерами по предотвращению распространения короновирусной инфекции DANX в рамках своего контроля с апреля 2020 года по настоящее время провел 165,763 тысячи мониторингов и выявил 13,341 тысячи недочетов. Доля выявленных нарушений во время мониторингов составила около восьми процентов от общего числа запросов.

"Во время мониторингов проверялось обеспечение работников защитными и дезинфицирующими средствами (мониторингов – 39673, нарушений – 1020), размещение на остановках и в транспортных средствах плакатов, призывающих меньше пользоваться транспортом, ходить пешком и соблюдать дистанцию (мониторингов – 18630, нарушений – 1162), размещение информации, требующей от граждан носить медицинские маски и информирующей о необходимости поддержания социальной дистанции (мониторингов – 142, нарушений – 11), установка прозрачных перегородок перевозчиками для исключения физического контакта водителя с пассажирами в автобусах (мониторингов – 21176, нарушений – 1177), перевозка пассажиров исключительно на задних сиденьях (мониторингов – 23392, нарушений – 5111)", – добавил начальник DANX.

"В сфере грузоперевозок, услуг такси, междугородних и внутригородских пассажироперевозок в Азербайджане не было предусмотрено никаких ограничений. Показатели по международным пассажирским перевозкам охватывают первый квартал 2020 года, а грузовые перевозки автотранспортом, услуги такси, междугородние и внутригородские регулярные пассажирские перевозки –весь 2020 год.

В течение 2020 года в направлении Баку - Сумгайыт - Абшерон эксплуатировалось 150 автобусов: в направлении Баку - Сумгайыт – 35 автобусов, в направлении Баку - Абшерон – 58 автобусов, в направлении Сумгайыт - Абшерон – 57 автобусов.

Всего за 2020 год по указанным направлениям было перевезено 8,235 миллиона пассажиров: в направлении Баку - Сумгайыт – 1,566 миллиона пассажиров, Баку - Абшерон – 3,402 миллиона пассажиров, Сумгайыт - Абшерон – 3,267 миллиона пассажиров. В городах и районах Азербайджана, с учетом внутригородских и внутрирайонных пассажироперевозок, по 355 направлениям эксплуатировалось 1030 автобусов и перевезено свыше 2,8 миллиарда пассажиров", – сказал Гасанов.

Он отметил, что в соответствии с соглашениями о международных автомобильных перевозках, заключенных между правительствами Азербайджана и России, Грузии, Турции, Ирана, обеспечено оформление регулярных международных автобусных маршрутов, по которым осуществляются пассажирские перевозки по 34 направлениям. В частности, организованы поездки в Россию по 13 направлениям, в Грузию – по 12-ти, в Турцию – по 3-м, в Иран – по 5-ти, в Ирак – по одному направлению. Для международных пассажирских перевозок в первом квартале 2020 года было оформлено 1,2 тысяч бланков разрешения.

"Другим важным направлением перевозок являются грузовые автоперевозки. Во время ограничительных мер в Азербайджане не было введено никаких ограничений как на внутренние, так и на международные грузоперевозки. Международные и внутренние перевозки грузов были обеспечены при условии соблюдения соответствующих норм и правил", – добавил Хабиб Гасанов.

В целом, для осуществления международных перевозок с зарубежными странами было оформлено следующее количество бланков разрешения:

– въезд, выезд и транзитный проезд – 155,325 тысячи штук;

– транзит доставки груза в/из Азербайджана в третью страну – 16,060 тысячи штук;

– многосторонние разрешения (сроком на год) – 1,2 тысячи штук;

– многосторонние разрешения (сроком на месяц) – 240 штук.

Кроме того, начальник Госслужбы отметил, что в течение года транзитом через территорию Азербайджана прошло 58,907 тысячи иностранных грузовых автотранспортных средств. Местными национальными перевозчиками транзитом через территории других государств было перевезено около двух миллионов тонн грузов.

"За 2020 год по 97,031 тысячи выданных бланков разрешений местным компаниям и перевозчикам в государственный бюджет Азербайджана поступило свыше 3,5 миллиона манатов.

За этот же период, Госслужбой автотранспорта Азербайджана и ее местными структурами было составлено 803 протокола по делам об административных правонарушениях. По 112-ти из них были приняты решения по направлению в соответствующие суды", – сказал он.

Начальник DANX сказал, что в период особого карантинного режима 10,232 тысячи водителям такси было разрешено оказание услуг по перевозке пассажиров, 9,086 тысячи водителям – по перевозке грузов.

За отчетный период по выданным 104,828 тысячи знакам отличия был уплачен налог в размере свыше 1,8 миллиона манатов. Таким образом, было выдано 13,078 тысячи знаков на предоставление внутригородских услуг, 4,683 тысячи знаков – для междугородных перевозок, 16,426 тысячи знаков – для деятельности такси, 63,656 тысячи знаков – для грузовых перевозок, а также 2,652 тысячи заказных и 4,333 тысячи специальных знаков отличия.

В службу поддержки DANX через ее официальный сайт и страницу в Facebook в течение прошлого года поступило 18,650 тысячи обращений.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Надир Насиров)