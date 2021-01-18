В Азербайджане на новом заводе будет производиться 60-90 млн штук цветной стеклянной тары

БАКУ /Trend/ - Сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент нового завода в Сумгайытском химико-промышленном парке, сообщает в понедельник Trend.

Одним из резидентов Сумгайытского химического промышленного парка является Закрытое акционерное общество «Glassica». ЗАО построит здесь завод по производству стеклянной тары (бутылок).

Продукция предприятия в основном будет использоваться для расфасовки в пищевом секторе. Постоянной работой на предприятии инвестиционной стоимостью 12 миллионов долларов США будут обеспечены 160 человек.

Глава государства был проинформирован о том, что потребность внутреннего рынка Азербайджана в цветных бутылках составляет около 45-50 миллионов штук.

На заводе планируется производить 60-90 миллионов единиц цветной стеклянной тары в различном ассортименте. Таким образом, потребности внутреннего рынка будут полностью удовлетворены, и в итоге появится перспектива экспорта.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)