В Азербайджане запрещен ввоз полиэтиленовых пакетов, одноразовой пластиковой посуды - ГТК

БАКУ /Trend/ - Согласно изменениям, внесенным в закон "Об охране окружающей среды", статья 46 данного закона предусматривает запрет на импорт полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон, пластиковых вилок, ложек, ножей, палочек для смешивания, тарелок и стаканов, предназначенных для одноразового использования.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на Государственный таможенный комитет, согласно действующему законодательству, с первого января 2021 года запрещены изготовление и ввоз предпринимателями полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон, а с первого июля - пластиковых вилок, ложек, ножей, палочек для смешивания, тарелок и стаканов, предназначенных для одноразового использования, а также их продажа в объектах торговли, общепита и других объектах обслуживания или их использование при обслуживании в этих объектах.

Государственный таможенный комитет призывает предпринимателей, занимающихся импортом подобной продукции, соблюдать требования законодательства. В отношении юридических и физических лиц, нарушающих требования законодательства, будут приниматься соответствующие меры.

(Автор: Джейхун Алекберов)