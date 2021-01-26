На освобожденных территориях Азербайджана начались предварительные проектные работы по проведению газовых линий
БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана начались предварительные проектные работы по проведению газовых линий.
Об этом сказал генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев, сообщает во вторник Trend.
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