В Азербайджане продлевается срок вступления в силу нового требования по строительству

БАКУ /Trend/ - Дата вступления в силу требования по реализации строительных проектов в Азербайджане в соответствии с детальным планом градостроительных документов продлевается сроком на 3 года.

Это отражено в поправке в закон "Об утверждении, вступлении в силу и правовому урегулированию Градостроительного и строительного кодекса Азербайджана", сообщает в среду Trend.

Согласно поправке, срок положения, предусмотренного в первом предложении ст. 11.1 Кодекса, по приведению строительных проектов в соответствие с градостроительными документами продлевается с 8 до 11 лет. Таким образом, требование по приведению строительных проектов в соответствие с детальным планом градостроительных документов вступит в силу в 2023 году.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)