ЦБ Азербайджана о развитии в стране финансовых технологий

Экономика 28 января 2021 12:06 (UTC+04:00)
ЦБ Азербайджана о развитии в стране финансовых технологий

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведется комплексная работа по расширению внедрения бесконтактных платежей, а также создается база безналичной формы оплаты.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал в ходе онлайн-мероприятия "FINTEX SUMMIT ONLINE" первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Алим Гулиев.

По его словам, в 2020 году в Азербайджане впервые была запущена технология блокчейн, обеспечивающая полную защиту конфиденциальности проводимых операций.

Он отметил, что в Азербайджане ведутся последовательные работы в области внедрения "правительственного облака" (G-Cloud), которое упростит процессы взаимодействия, положительно повлияв на экономику страны.

"У Азербайджана есть большие возможности в области развития финансовых технологий, бизнес-сектора и других важных отраслей путем обмена мнениями со специалистами зарубежных стран, в частности с братской Турцией", - сказал Гулиев.

В свою очередь президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев отметил в ходе мероприятия, что в 2020 году показатель безналичных операций составил 118 миллионов, что на 10 процентов больше по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, эта цифра превысила отметку в 58 процентов от общего числа платежных операций, где также отмечается рост по сравнению с 2019 годом.

Нуриев отметил, что некоторыми банками была представлена возможность выпуска виртуальных банковских карт для оплаты услуг без посещения банка и за считаные секунды.

"В ближайшее время планируется интеграция решений братской Турции в области формирования технологий по защите безналичных платежей, а также защите от киберугроз в целом", - добавил он.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev

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