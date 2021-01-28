Завершается подготовка к выездной продаже минеральных удобрений в регионах Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Для своевременного удовлетворения потребностей фермеров и предпринимателей в подкормках и азотсодержащих удобрениях ОАО "Агросервис" перед началом сезона обеспечило склады всех районных отделений достаточным количеством аммиачно-селитровых удобрений.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве сельского хозяйства, выездная продажа будет организована в селах и поселках, удаленных от районных центров.

На этот раз минеральные удобрения будут продаваться параллельно в 9-10 направлениях. В установленные дни выездных продаж фермеры и предприниматели смогут получить минеральные удобрения, обратившись в филиалы "Агросервиса" в соответствующих районах.

Для организации выездной продажи минеральных удобрений в своих селах и поселках граждане могут обратиться в колл-центр 1652 Минсельхоза, а также по телефону (+99450) 234-48-88.

В министерстве отметили, что в ходе реализации ОАО в 2019-2020 годах услуги выездной продажи удобрений оказаны услуги 14 879 гражданам в 1905 селах и поселках, реализовано более 8066 тонн минеральных удобрений. Из них более 3101 тонны аммофоса, более 1484 тонны нитроаммофоски, более 1695 тонн карбамида, более 1560 тонн аммиачной селитры, более 13 тонн сульфата калия, более 133 тонн серноаммофосных удобрений.

Для приобретения минеральных удобрений на льготных условиях в точках выездной продажи фермеры должны предъявить "Карту фермера" и удостоверение личности. По новым правилам, 70% стоимости удобрений оплачивается из суммы субсидий на "Карте фермера", 30% – из собственных средств фермера, а полная стоимость пестицидов – за счет субсидий на "Карте фермера". Оплата производится на месте посредством POS-терминалов и мобильных банковских терминалов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)