Расходы за ведение реестра инновационных проектов в Азербайджане будет оплачивать Агентство по инновациям

БАКУ /Trend/ - Ведение и формирование открытого реестра инновационных проектов для общественности будет осуществлять Агентство по инновациям при министерстве транспорта, связи и высоких технологий, сообщает в субботу Trend.

Это отражено в подписанном сегодня премьер-министром Али Асадовым постановлении "Правила ведения открытого реестра инновационных проектов для общественности и выдачи стартап-паспортов".

В соответствии с постановлением, Агентство по инновациям при министерстве транспорта, связи и высоких технологий: обеспечивает открытое размещение для общего использования в электронно-информационном ресурсе внесенной в реестр информации; осуществляет электронную организацию или управление регистрации или отмены проектов; выдает стартап-паспорт заявителям, прошедшим регистрацию в реестре; организует архивацию и хранение информации по проектам, внесенным в реестр; обеспечивает устойчивую и непрерывную работу реестра.

Расходы по формированию и ведению реестра финансируются за счет бюджета оператора реестра.

(Текст: Кямаля Сеидова)