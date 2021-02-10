ГААДА завершило ремонтно-строительные работы дорог Хатаинского района (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Хатаинском районе города Баку завершились ремонтные работы дорог по улице Наджафгулу Рафиева на пересечении проспектов Ходжалы и Нобеля, сообщили Trend в государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

По данным агентства, ремонтные работы велись на участке длиной 410 метров, работы по асфальтированию охватили порядка шести тысяч квадратных метров участка дороги.

"Наряду с этим, на некоторых участках улицы проведены работы по реконструкции пешеходных тротуаров, нанесена дорожная разметка, а также проведен ряд сопутствующих работ по улучшению дорожной инфраструктуры данного участка", - говорится в сообщении ГААДА.

Отметим, что реконструкция дорог ведется согласно требованиям "Строительных норм и правил" Азербайджана под строгим и непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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