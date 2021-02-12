В Азербайджане освобождается от уплаты налогов импорт оборудования в ювелирной сфере

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане освобождается от уплаты налогов импорт металлорежущих станков, устройств и оборудования, применяемых в ювелирной сфере.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) и нашел отражение в поправках в Налоговый кодекс Азербайджана.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев)