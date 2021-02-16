Обсуждена Конвенция об отмене двойного налогообложения между Азербайджаном и Японией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - За последние годы сеть соглашений об устранении двойного налогообложения в Азербайджане значительно расширилась.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана.

По данным ведомства, из 55 подписанных Азербайджаном соглашений 54 уже вступили в силу, а оставшееся одно вступит в силу после завершения соответствующих процедур.

"Растущий авторитет Азербайджана на международной арене, быстрое расширение экономических и торговых отношений делают объективной необходимостью дальнейшее расширение существующей сети соглашений и привлечения новых партнеров",- говорится в информации.

В настоящее время в этом направлении планомерно работает Государственная налоговая служба при Минэкономики.

"Учитывая, что Конвенция об отмене двойного налогообложения между СССР и Японией была подписана 18 января 1986 года, и с этой даты по сегодняшний день в международном налогообложении произошли значительные изменения, проект образцовой Конвенции об отмене двойного налогообложения в отношении доходов и имущества Азербайджана был представлен Японией по дипломатическим каналам еще в 2019 году", - говорится в сообщении ведомства.

"Заключение новой конвенции между нашими странами будет иметь большое значение с точки зрения создания благоприятных условий как для японских, так и для азербайджанских инвесторов и стимулирования внешнеэкономической деятельности. В то же время, проект Конвенции предусматривает организацию сотрудничества и обмена информацией между налоговыми органами обеих стран в области предотвращения уклонения от уплаты налогов",- сообщается в информации.

Японская сторона высоко оценила предложение Азербайджана и сочла целесообразным организовать встречу экспертов уполномоченных структур обеих стран для обсуждения проекта Конвенции.

В первой декаде февраля между экспертами Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана и экспертами Министерства финансов Японии посредством видеоконференции была организована встреча и проведены обсуждения по проекту Конвенции. Работа над проектом Конвенции будет продолжена.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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